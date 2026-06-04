Ayetullah Hamaney'den yeni mesaj 

Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, İran ve dünyada yaşyan Müslümanların Gadir-i Hum Bayramı’nı kutladı.

Yeni İslam Devrimi Lideri, “İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusunun on yıllık, şehit lider Ayetullah Hamaney’in ise 36 yıllık beyanat ve öğretileri; hem bizler için eşsiz bir hazine niteliğinde hem de geleceğe giden yolda bir yol gösterici olma özelliğini taşıyor” dedi.

İran’daki İslami uyanışa değinen Ayetullah Hamaney, “İmam Humeyni ve şehit lider Ayetullah Hamaney İran halkının yetenek ve potansiyelini keşfedip yeniden canlandırdı.

Bugün, kıymetli milletimiz; direniş cephesinin yanında sergilediği yeni uyanışla, hem bilinçli gözler hem de dünyadaki özgür milletler nezdinde büyük bir gurur kaynağı ve iftihar vesilesi olmaktan onur duymaktadır” ifadelerini kullandı.

Mesajda, “Aziz Hamaney mektebi; temeli ‘Allah için ayağa kalkmak’ (Kıyâm) olan ve Hz. Muhammed’in (s.a.v) saf İslam inancının bir uzantısı olan İmam Humeyni mektebidir. Bu mektebin talebeleri ise; hakkı ikame etmek, batılı ortadan kaldırmak ve bu parlak yolda cihat etmek üzere hazır bekleyen gönüllülerdir” ifadeleri kullanıldı.

Devrim Lideri mesajında düşmanın kötü eylemleri karşısında birlik olmanın ve görüş ayrılıklarını ve siyasi düşünceleri reddetmenin önemini vurguladı.

Ayetullah Hemeny, düşmanın ülkeye karşı hem askeri hem de psikolojik savaş içeren hibrit bir savaş yürüttüğünü belirtti.

Düşmanın askeri olarak yenilgiye uğratıldığını ve şimdi de sinsi hedeflerine ulaşmak için İran milleti arasında ayrılık tohumları ekerek durumu tersine çevirmeye çalıştığını kaydeden Ayetullah Hamaney, düşmanın planlarını boşa çıkarmak için halk ve hükümet yetkilileri arasında birliğin korunmasının önemini vurguladı.