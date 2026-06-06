Lübnan Genelkurmay Başkanı'ndan Pakistan'a kritik ziyaret

Arap medyasına göre, Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel resmi temaslarda bulunmak üzere bugün İslamabad’a gitti.

Lübnan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir’in resmi daveti üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Heykel’in Pakistan ziyareti, İslamabad’ın İran ile ABD arasındaki müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlendiği bir döneme denk gelmesi açısından dikkat çekiyor.

Ziyaret, Lübnan’daki gerilimin devam ettiği bir süreçte gerçekleşti. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail rejimi arasında bir ateşkes ilan edilmiş olsa da, İsrail’in Lübnan’ın farklı bölgelerine yönelik saldırıları hız kesmeden sürüyor.

Son olarak, İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda üç Lübnan askeri hayatını kaybetti.

