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7 Haz 2026 19:54

ABD savaş bakanına göre İran'la anlaşma yakın

ABD savaş bakanına göre İran'la anlaşma yakın

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Washington'un yakında Tahran'la iyi bir anlaşma imzalayacağını iddia etti.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Amerikan medyasına  İran'la devam eden müzakere sürecini değerlendirdi.

Hegseth, Washington'un yakında Tahran'la iyi bir anlaşma imzalayacağını iddia etti.

Katar’ın El Cezire televizyonuna göre Hegseth, İran ile anlaşmanın başarısız olması durumunda ABD’nin gerekli her türlü önlemi almaya hazır olduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamda, “Bir anlaşmaya çok yakınız” iddiasında bulundu.

Trump, İran'la bir barış anlaşmasına varılmadan Tahran’a yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmayacağını öne sürdü.

News ID 1936955

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