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9 Haz 2026 20:33

Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, bölgesel gelişmeleri görüştü

Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, bölgesel gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abddulti ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefonda görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abddulti telefon görüşmesi yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bin Ferhan ve Abdulti, bölgesel barış ve güvenliği korumak için gerilimi düşürme çabalarının artırlmasının önemini vurguladı.

Bedr Abdulati, dün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Abdulati, özellikle ABD ile İran arasında sürdürülen müzakere sürecinin önemine vurgu yaptı.

News ID 1936998

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