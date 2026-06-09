Trump: Helikopterimizi İran düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir Apache helikopterini düşürdüğünü iddia etti.

Trump, helikopterde bulunan iki pilotun saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ileri sürdü.

Donald Trump, ülkesinin bu saldırıya karşılık vermek zorunda olduğunu öne sürdü.

Olaya ilişkin sınırlı bilgi paylaşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) helikopterin, Türkiye saati ile 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğünü doğrulamıştı.

Açıklamada, 2 mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu iddia edilmişti.