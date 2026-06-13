Şehit Ayetullah Hamaney'in cenaze programı belli oldu

Şehit Ayetullah Hamaney ile devrim liderliği ailesinin şehitlerinin uğurlanması, cenaze namazı ve defin törenlerinin düzenlenmesi için oluşturulan üst kurulun 3 No’lu bildirisi yayınlandı.

Bildiriye göre, Muharrem ayının farklı günlerine denk gelen tarihlerde Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze ve uğurlama törenleri düzenlenecek.

Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze programı şöyle:

4 Temmuz 2025 Cumartesi ve 5 Temmuz 2025 Pazar günleri, Muharrem ayının 19 ve 20’nci günlerine denk gelen program kapsamında, Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Musallası’nda veda merasimi düzenlenecek.

6 Temmuz 2025 Pazartesi günü, Muharrem ayının 21’inci günü, Tahran’da cenaze töreni gerçekleştirilecek.

7 Temmuz 2025 Salı günü ise Muharrem ayının 22’nci gününe denk gelen tarihte Kum kentinde uğurlama töreni yapılacak.

9 Temmuz 2025 Perşembe günü, Muharrem ayının 24’üncü günü ve İmam Seccad’ın (a.s) şehadet gecesinde, kutsal Meşhed kentinde cenaze töreni düzenlenecek ve Şehit Ayetullah Hamaney’in naaşı Hz. İmam Rıza’nın Kutsal Türbesi’nde toprağa verilecek.

Bildiride, Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze törenlerine katılım çağrısı yapıldı.