Ensrarullah lideri: İran halkının yanındayız

Yemen Ensarullah Hareketi’nin lideri Abdülmelik el-Husi, Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü yıl dönümü münasebetiyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Husi, Siyonizmin İslam ümmetini hedef aldığını belirterek, “Siyonizm, İslam milletlerine tahakküm kurmayı, onları köleleştirmeyi, topraklarını işgal etmeyi ve servetlerini yağmalamayı amaçlıyor” dedi.

İslam ümmetinin tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu ancak bu sorumlulukların yerine getirilmesinde ihmalkar davranıldığını vurgulayan Husi, bu ihmal sonucu Filistin halkının Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve tüm Filistin topraklarında İsrail’in zulüm ve cinayetlerine maruz kaldığını ifade etti.

Husi, Siyonist emellerin ve “Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme” ile “Büyük İsrail” projesi adı altındaki faaliyetlerin tüm İslam dünyası için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savundu. İran, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılar ile Yemen’in hedef alınmasını ABD ve İsrail’in “ortak komploları” olarak nitelendiren Ensarullah lideri, bu adımların bölgesel düzeni hedef aldığını dile getirdi.

İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırganlığına karşı elde ettiği “büyük zaferi” ve Lübnan, Gazze, Yemen ve Irak cephelerinde direnişin gösterdiği kararlılığı öven Husi, bu durumun sahada sağlanan istikrarın bir sonucu olduğunu kaydetti. Husi, Yemen halkının mücadelesinin de bu istikrarın bir meyvesi olduğunu dile getirdi.

"İran halkının yanındayız"

Ensarullah lideri, İran İslam Cumhuriyeti ve halkının yanında olduklarını yineleyerek, “cephelerin birliği” ilkesini pekiştirmeye ve direniş eksenindeki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Lübnan ve Filistin’deki direniş gruplarına verdikleri desteğin süreceğini açıklayan Husi, tüm İslam ümmetine “Direniş eksenine katılma” çağrısında bulundu.

