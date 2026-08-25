İran-Ermenistan ekonomik ilişkileri Erivan'da ele alındı

İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Halil Şirgolami, Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan ile görüştü.

Görüşmede Ermeni-İran ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, ticaret hacminin ve yatırımların artırılması, altyapının ve iş bağlantılarının geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Papoyan, Ermenistan ile İran arasındaki üst düzey siyasi diyaloğun daha somut ekonomik sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, Ermeni ürünlerinin İran pazarındaki varlığının genişletilmesi ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile İran arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın sunduğu fırsatlardan daha etkin şekilde yararlanılması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca enerji ve lojistik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentilerin yanı sıra, uzun vadeli bir formatta dizel yakıt ve sıvılaştırılmış gaz tedarikinin olasılıkları da ele alındı.

Bakan Gevorg Papoyan, işbirliğinin birkaç temel alanda genişletilmesini önerdi: ticaretin ve Ermeni ihracatının artırılması, ortak üretim ve yatırımlar, enerji ve lojistik alanlarında iş birliği ile sınır geçiş prosedürlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi.