12 günlük savaş, İran milletinin ulusal birliğini kanıtladı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kaleme aldığı mesajda, 12 günlük savaş şehitlerini saygıyla andı.

Siyonist rejimin savaşın başlangıcındaki yanlış hesaplamalarına dikkat çeken Pezeşkiyan, düşmanın üst düzey askeri komutanları, önde gelen nükleer bilim insanlarını hedef alıp ülkenin altyapılarına ile sivil yerleşim bölgelerine saldırarak İran halkının iradesini zayıflatabileceğini sandığını; ancak halkın direnişi, liderliğin yönlendirmesi ve silahlı kuvvetlerin hazırlığı sayesinde bu hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.

12 günlük savaşı “milli birlik ve dayanışmanın bir sembolü” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran halkının farklı görüş ve tercihlere rağmen ülke savunmasında tek yürek hareket ettiğini vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca, halkın ekonomik sıkıntılar ve baskılar karşısındaki sabrı için teşekkür ederek, hükümetin son bir yılda, tüm kısıtlamalar ve zorluklara rağmen, halkın yanında durmaya ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştığını kaydetti.

Pezeşkiyan, İslam Devimi Lideri’nin ulusal birliğin korunması, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın sürdürülmesi yönündeki vurgularına atıfta bulunarak, bu unsurları önümüzdeki zorlukların aşılmasında en önemli gereklilikler olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın dayanışma, gençlerin potansiyeli ve toplumsal sermayesine dayanarak kalkınma ve onur yoluna devam edeceğini umduğunu dile getirdi.

Siyonist İsrail ile İran arasındaki 12 günlük savaş, 13 Haziran 2025'te İsrail rejiminin İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarıyla başladı.