İstihbarat Bakanlığı'ndan ajanlar ile terör unsurlarına ağır darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail rejimiyle bağlantılı bir ajanla temas halinde olan ve gizli bilgileri aktarmak için hassas hükümet verilerine ve bilgisayar sistemlerine erişmeye çalışan bir vatan haini ülkenin batısınki İlam eyaletinde tutuklandı" denildi.

Bakanlık ayrıca, İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde dört üyeli bir terör hücresinin çökertildiğini duyurdu ve grubun terörist ve tekfirci örgütlerle bağlantılı olduğunu ve sabotaj ve terör faaliyetleri yürütmeyi amaçladığını belirtti.

Açıklamaya göre, operasyon sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Açıklamada, "Ayrı bir operasyonda ise 40 günlük savaş sırasında sokak eylemleri düzenlemeyi planlayan bir ağının saha ajanları ve organizatörlerinden oluşan 126 kişi tutuklandı" ifadesi kullanıldı.

Yazılı açıklamada, tutuklular arasında daha önce suç kaydı bulunan ve güvenlik karşıtı faaliyetlerle bağlantılı kişilerin de bulunduğu, silah ve diğer malzemelerin ele geçirildiği ve soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.