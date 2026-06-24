İran-ABD görüşmelerinin tarihi belli oldu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, haftalık basın brifinginde yaptığı konuşmada, Pakistan ve Katar'ın, barış mutabakatının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla önümüzdeki haftalarda ABD ve İran'dan gelen teknik ekiplerle görüşmelerini sürdüreceğini belirtti.

Andrabi'ye göre, İsviçre'de imzalanan barış mutabakatı ve ABD-İran görüşmelerinin ilk oturumu, anlaşmazlıkların ve çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinde diyalog ve diplomasinin en etkili yöntem olduğu inancını pekiştirdi.

Sözcü, Pakistan'ın bölgesel barış, diyalog ve gerilimi azaltma çabalarını destekleme konusunda üstlendiği yapıcı role ilişkin çeşitli ülkelerden ve uluslararası ortaklardan gelen olumlu değerlendirmeleri ve cesaretlendirici açıklamaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Andrabi ayrıca, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına destek veren tüm ülkelere ve ortaklarına teşekkürlerini iletti.