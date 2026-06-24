Galibaf- Kurtulmuş görüşmesinin detayları belli oldu

Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, ABD/İsrail-İran savaşı ve barış müzakereleri, Siyonist İsrail’in Filistin toprakları başta olmak üzere bölgedeki saldırganlıkları ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Galibaf, Kurtulmuş ile Bakü’de görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin dost ve kardeş ülke olarak yanlarında yer almasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Komşuların ve dost ülkelerin İran devletine ve halkına desteklerini her alanda gördüklerini belirten Galibaf, Türkiye’nin bu saldırıları lanetleyerek hızlı bir şekilde tepkisini ortaya koymasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Galibaf, 12 günlük savaş ve Ramazan Savaşı'nın (40 günlük savaş) tüm bölgesel ve İslam ülkeleri için sonuçlarına değinerek, “Birincisi, tüm felaketlerin kökeninin Siyonist rejim olduğu açıkça ortaya çıktı; ikincisi, bu savaşta Amerikalıların hegemonyası ve kukla gücü çöktü, bu nedenle Batı Asya ve İslam ülkeleri kendi kapasiteleri, kaynakları ve insanları temelinde yeni bir düzen kurmalıdır” dedi.

Siyonist rejim ve ABD destekli silahlı grupların eylemleriyle mücadelede Türkiye'nin işbirliğini takdir eden Galibaf, iki ülke arasındaki parlamenter, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş de görüşmede, İsviçre’de ABD ile yürütülen ve Galibaf’ın da başında bulunduğu müzakerelerde olumlu bir noktaya gelinmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın uluslararası hukuk bakımından kalıcı bir barış anlaşmasıyla sonuçlanması arzusunda olduklarını bildirdi.

Kurtulmuş, Türkiye olarak, barış müzakerelerine ev sahipliği yapan Pakistan ve Katar’la işbirliği halinde olumlu adımların atılabilmesi için olağanüstü gayret sarf ettiklerini ve sürece destek verdiklerini kaydetti.

İran'ın eski lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney başta olmak üzere Minab'daki ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 168 masum çocuk ile savaşta yaşamını yitiren İranlılar için taziyelerini ileterek, Allah’tan rahmet dileyen Kurtulmuş, Türk milleti ve devleti olarak bu haksız savaşta İran halkının yanında durduklarını söyledi.

Kurtulmuş, İran’ın kalıcı bir barışa, huzura, güvenliğine ve sükunete kavuşması temennisinde bulunarak, sağlanan barıştan bütün bölgenin istifade etmesini diledi.

