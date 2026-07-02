Galibaf: Bombalanan tesislere erişim izni söz konusu değil

İran Meclis Başkanı ve müzakere heyeti başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yaptığı açıklamada, Zürih'te gerçekleştirilen görüşmelerde dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması sürecinin hızlandırıldığını ve yaptırımların askıya alınmasının sağlandığını söyledi.

Meclis Başkanı açıklamasının devamında, "Eğer görüşmelere gitmeseydik, 'Galibaf, şartlara ne oldu?' diye soracaklardı" ifadelerini kullandı.

Galibaf, Devrim Lideri'nin mesajında, mutabakat için belirlenen şartların yerine getirilmesinin beklendiğinin vurgulandığını belirterek, "Bu durumda ne yapmalıyım? Şartların takipçisi olmayayım mı?" dedi.

Kendisini eleştirenlere de tepki gösteren Galibaf, "Bazıları ne diplomasi alanında ülkeye katkı sağlıyor ne de savaşta. Ben ise hem mücadele etmeye hem de diplomasiyi yürütmeye devam ediyorum. Bizi daha fazla yıpratmayın, Trump’ın söylemlerini de tekrarlamayın. Halkın huzur içinde yaşamasına ve İran İslam Cumhuriyeti ile gurur duymasına izin verin" diye konuştu.

Galibaf, "Şehit liderimizin intikamı Kudüs'ün özgürleştirilmesidir. Bunun için de Lübnan'ı korumalıyız. Sloganlarla intikam alınmaz" ifadelerini kullandı.

Düşmanlarının yalnızca güç dilinden anladığını savunan Galibaf, "Onlarla güçlü bir şekilde mücadele etmeliyiz" dedi.

Nükleer tesislere erişim konusuna da değinen Galibaf, İran Meclisi'nin bu konuda yasa çıkardığını ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de karar aldığını belirtti.

Galibaf, "Bu yasa gereği bombalanan ve zarar gören tesislere hiçbir şekilde erişim izni verilmeyecek. Bu bir kanundur" dedi.

İran'ın, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin belirlediği çerçevenin dışında hiçbir ek erişim izni vermeyeceğini vurgulayan Galibaf, erişim seviyelerinin belirlenmesinin de tamamen Konsey'in yetkisinde olduğunu söyledi.

Galibaf, "Şu anda yalnızca iki tesise erişim hakkı tanınmıştır: Biri Buşehr santrali diğeri ise Tahran reaktörü. Erişimler sadece bu tesislerle sınırlıdır ve biz de bu çerçeveye bağlıyız" ifadelerini kullandı.