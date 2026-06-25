Venezuela'da peş peşe deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var 

Yaracuy eyaletindeki 7.2 büyüklüğündeki ilk depremden 40 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.
Bölgede çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalan insanlar olduğu bildirildi.
Venezuela Geçici Devlet Başkan Delcy Rodriguez,olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
yorumunuz