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26 Haz 2026 10:50

Pezeşkiyan'dan Venezuela'ya taziye mesajı

Pezeşkiyan'dan Venezuela'ya taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Venezuela'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, Tahran'ın arama-kurtarma, sağlık ve insani yardım alanlarında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Venezuela'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, İran'ın her türlü insani yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Pezeşkiyan, Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodríguez'e gönderdiği mesajda, depremde çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Pezeşkiyan, İran'ın, depremzedelerin acılarının hafifletilmesi ve yardım çalışmalarına destek verilmesi amacıyla arama-kurtarma, sağlık ve insani yardım dâhil her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Mesajında Venezuela halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Pezeşkiyan, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkşyan ayrıca, Venezuela halkının birlik, kararlılık ve dirayeti sayesinde depremin yol açtığı zorlukların üstesinden geleceğine inandığını ifade ederek, Venezuela halkı için huzur, refah ve esenlik temennisinde bulundu.

News ID 1937231

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