Venezuela'daki depremde can kaybı 2 bin 295'e yükseldi

Reuters'a göre, Venezuela Parlamentosu Başkanı Jorge Rodríguez yaptığı açıklamada, bu ülkede meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini duyurdu.

Rodríguez, 24 Haziran'dan bu yana ülkede 782 artçı depremin kaydedildiğini belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Rodríguez, 4 bin uluslararası kurtarma görevlisi ile 26 bin Venezuelalı güvenlik personelinin afet bölgesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Venezuela, 24 Haziran öğleden sonra meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremle sarsılmıştı. Depremlerde binlerce kişi de yaralanmıştı.