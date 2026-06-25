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25 Haz 2026 10:28

Tahran'dan NATO'nun İran karşıtı tutumuna sert tepki

Tahran'dan NATO'nun İran karşıtı tutumuna sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, NATO’nun ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarına destek verdiğini itiraf eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin sözlerine sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “NATO Genel Sekreteri’nin, ABD ve siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan eylemlerinde işbirliği yapıldığını açıkça itiraf etmesi, bu örgütün Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir ülkeye karşı gerçekleştirilen askeri saldırıya aktif ortaklığının kabulü anlamına gelmektedir. Bu saldırı, uluslararası hukukun emredici kurallarının ve BM Şartı’nın temel ilkelerinin açık ihlalidir” dedi.

Bekayi, NATO’nun ve bu kararlarda rol oynayan tüm üye devletlerin söz konusu savaşın sonuçlarından sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Habere göre Rutte, yakın zamanda yaptığı açıklamada; İtalya’nın İran’a yönelik ABD operasyonları sırasında ülkedeki Amerikan üslerinden 500 askeri uçağın uçuşuna izin verdiğini söyledi.

News ID 1937222

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