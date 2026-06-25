Tahran'dan NATO'nun İran karşıtı tutumuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “NATO Genel Sekreteri’nin, ABD ve siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan eylemlerinde işbirliği yapıldığını açıkça itiraf etmesi, bu örgütün Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir ülkeye karşı gerçekleştirilen askeri saldırıya aktif ortaklığının kabulü anlamına gelmektedir. Bu saldırı, uluslararası hukukun emredici kurallarının ve BM Şartı’nın temel ilkelerinin açık ihlalidir” dedi.

Bekayi, NATO’nun ve bu kararlarda rol oynayan tüm üye devletlerin söz konusu savaşın sonuçlarından sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Habere göre Rutte, yakın zamanda yaptığı açıklamada; İtalya’nın İran’a yönelik ABD operasyonları sırasında ülkedeki Amerikan üslerinden 500 askeri uçağın uçuşuna izin verdiğini söyledi.