İran'da Aşura etkinlikleri

Bugün Hicri takvimine göre 10 Muharrem 1448, (25 Haziran 2026) Aşura günüdür. Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının Muharrem ayının onuncu günü olan "Aşura Günü"nde Kerbela'da şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor.

Kerbela Olayı

Şii Müslümanlar için Aşura Günü, özellikle Hüseyin bin Ali'nin Kerbela Savaşı'nda şehit edilmesiyle bağlantılıdır. Bu olay, Şii inancında büyük bir yas günü olarak kabul edilir ve bu nedenle Aşura Günü'nde çeşitli matem törenleri düzenlenir.

Kerbela Olayı Irak ülkesinin sınırları içerisinde yer alan Kerbela şehrinde yaşanmış, oldukça üzücü ve haince düzenlenmiş bir kumpastır. Bu olayda Hz. Muhammed’in (s.a.v) torunu Hz. İmam Hüseyin (a.s) ile 72 arkadaşı şehit edilmiştir. Kerbela Olayı, İslam alemi içerisinde bir dönüm noktası olmuştur. Müslüman halk, bu olayı anmak ve şehitleri yad etmek adına her Muharrem ayında bir anma düzeni törenler. Matem ayı olarak da bilinen Kerbela Olayı'nın gerçekleşme tarihi 10 Ekim 680'dir.

Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte ülke genelinde İmam Hüseyin (a.s) için matem törenleri düzenliyor.

Meşhed:

Yasuc:

Urmiye:

İlam: