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27 Haz 2026 21:01

İran ve Venezuela dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ve Venezuela dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaşanan deprem felaketine ilişkin telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erakçi, İran milletinin ve hükümetinin Venezuela halkına ve hükümetine, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

İran’ın bu zor koşullarda Venezuela halkının yanında olduğunu vurgulayan Erakçi, Tahran’ın her türlü yardımı sağlamaya ve kurtarma operasyonlarına katılmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirmişti.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez can kaybının 920’ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360’a yükseldiğini açıkladı.

News ID 1937255

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