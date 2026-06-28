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28 Haz 2026 14:33

İran: Irak ile ilişkilerin geliştirilmesi Tahran'ın önceliğidir

İran: Irak ile ilişkilerin geliştirilmesi Tahran'ın önceliğidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Irak ile derin kültürel ve medeniyet bağlarına sahip olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin Tahran'ın öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı başkanlığındaki İran siyasi heyetinin Bağdat'a varışından kısa süre sonra X hesabından Arapça bir paylaşım yaptı.

Bekayi paylaşımında, "Büyük ve kardeş Irak'a selam. Dışişleri Bakanı ile birlikte Bağdat'a geldik. Zafer komutanlarını andıktan sonra Iraklı kardeşlerimizle, aralarında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bekayi, "Bizi birbirimize bağlayan derin kültürel ve medeniyet bağları nedeniyle Irak ile ilişkilerin geliştirilmesi, her zaman Tahran'ın önceliklerinin en üst sıralarında yer almaya devam edecektir." dedi.

News ID 1937267

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