Erakçi Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından karşılandı.

Erakçi, resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere pazar sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'a hareket etti.

Dışişleri Bakanı, ziyaret kapsamında Iraklı üst düzey yetkililerle ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Ziyaretin gündem maddeleri arasında, Şehit Devrim Lideri Ayetullah Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle Iraklı yetkili makamlarla gerekli koordinasyonun sağlanması da yer alıyor.