Serdeşt dünyanın kimyasal saldırıya uğrayan ilk şehri

İran'ın Serdeşt kenti, 28 Haziran 1987'de uluslararası toplumun sessizliği içinde kimyasal silah saldırısına uğrayan dünyanın ilk sivil yerleşimlerinden biri olarak anılıyor. Aradan geçen onlarca yıla rağmen saldırının bıraktığı izler, hayatta kalanlar ve sınır kentinin sokaklarında hâlâ hissediliyor.

İran-Irak Savaşı'nın sekiz yılı boyunca dönemin Irak yönetimi, 350'den fazla kimyasal saldırıda hardal gazı ve sinir gazları kullandı.

28 Haziran 1987'de Serdeşt'in dört yoğun nüfuslu bölgesi yedi hardal gazı bombasıyla hedef alındı. Bombaların ikisi şehir pazarına, ikisi yerleşim alanlarına, üçü ise kentin çevresindeki bahçelere düştü. Saldırı sonucunda binlerce sivil zehirli kimyasal gazlardan etkilendi.

Savaş boyunca Irak'ın gerçekleştirdiği 378 kimyasal saldırıda 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

Serdeşt'e yönelik kimyasal bombardımanı, savaş sırasında ülkenin bombalanan diğer bölgelerinden ayıran en önemli özellik, bu kentin 1.Dünya Savaşı'nden sonra ve kimyasal silahların yasaklanmasına ilişkin uluslararası sözleşmelerin kabul edilmesinin ardından kimyasal saldırıya uğrayan dünyanın ilk yerleşim yeri olmasıdır. Bu saldırı, kullanılan gaz miktarı nedeniyle Halepçe, Hiroşima ve benzeri felaketlerden çok daha ağır ve yıkıcı olarak nitelendirilmektedir.

Bugün, İran'ın insan hakları savunucusu olduğunu iddia edenler tarafından iki kez acımasız saldırıya uğradığı bir dönemde, bu insanlık suçlarının hatırlatılması, söz konusu iddiaların ne kadar temelsiz ve içi boş olduğunun güçlü bir kanıtı olarak değerlendirilmektedir.

Serdeşt, sivillerin doğrudan kimyasal saldırının hedefi olduğu dünyanın ilk şehriydi; bu insanlık suçu, dünya vicdanını derinden sarsan bir trajedi olarak tarihe geçti.