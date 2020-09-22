8 yıllık savaşta Saddam rejimine destek veren ülkeler hangileri?

8 yıllık İran-Irak savaşı sırasında 50 ülke doğrudan Saddam'ı destekliyordu.Savaşın başlangıcında ABD, Saddam'ı doğrudan desteklemediğini söyledi. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Humeyni (r.a) en başta Saddam'ın ABD'nin boncuğu olan bir deli olduğunu söyledi. Daha sonra ABD’nin Irak ve Mısır’daki üsleri ortaya çıkınca Irak’ı desteklediği açığa çıktı. Bunun yanı sıra birçok Arap ve Avrupa ülkesi de Irak'a mali ve askeri yardımlarda bulundu.

Irak’a destek veren ülkeler:

ABD

Saddam rejiminin İran’a saldırmak için kışkırtan en önemli ülke ABD’ydi. Pehlevi rejiminin devirmesiyle birlikte İran’daki petrol kaynaklarından elleri kesilen ABD’liler, İslam Devrimi’nin zaferinin hemen ardından düşmanlık yapmaya başladılar. Tebes çölündeki askeri saldırı, Nojeh darbesi ABD’nin İran’a karşı yaptığı onlarca eylemi arasında yer alıyor.

ABD’liler tüm bu komplolarda başarısız olunca Saddam'ı İran'a saldırmaya kışkırttı.

Savaşın ikinci yılında, İran ordusu ülkenin topraklarını işgalci güçlerden temizlediği zaman, ABD rejimi de Saddamı desteklemek amacıyla İran’a karşı dört tane operasyon başlattı. ABD’nin başlattığı operasyonlar şöyle:

1- Staunch Operasyonu: ABD’nin 1983 senesinde dünyadaki diğer ülkeleri İran'a silah ve silah yedek parçası satmamaları için örgütlemeye çalıştığı diplomatik bir operasyondu.

2- Finansal Operasyon: ABD’nin Irak’ın finansal ihtiyaçlarını Amerikan şirketleri aracılığıyla karşılama çabasıyıdı.

3- İstihbarat Operasyonu: ABD’nin Irak’a askeri bilgi vermek için İran’a karşı başlattığı operasyondu.

4- Uluslararası kurumlarda İran karşıtı operasyon: İran'ı uluslararası kurumlarda kınamak ve İranlı yetkililerin sözlerinin diğer ülkelere aktarılmasını önlemek için başlattığı operasyondu.

Eski Sovyetler Birliği

Savaş sırasında Iraklıların ihtiyaç duyduğu silahların çoğu Sovyetler tarafından sağlanırdı. Bu ülke modern ekipman ve silahlar sağlayarak Saddam’a çok yardım sağladı.

En gelişmiş savaş uçakları, helikopterler, tanklar ve diğer silahlar, 8 yıllık İran-Irak savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin Irak'a sağladığı yardımlardı.

Rusya ordu komutanları Iraklı komutanlara askeri eğitim vermenin yanı sıra İran’a nasıl saldıracaklarını öğretirdiler.

Avrupa

Fransa ve Almanya savaş sırasınd Irak'ı diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla destekledi. Fransa'nın silah endüstrisinin en son kazanımlarından biri olan süper Etendard uçakları ve lazer füzeleri Irak ordusuna verildi.

Bütün bu yardımlar Saddam’ın mağlup ordusunu kurtaramayınca, Almanya kimyasal madde göndererek Saddam'ın yardımına koştu. Saddam rejimi böylece İran halkına karşı 6000 ton kimyasal bomba kullanabildi. Saddam bu silahları kullanarak Serdeşt ve İran'ın diğer bölgelerinde sadece 1100 ve Halepçe'de 5000 kişiyi şehit etti.

İtalya ve Belçika da gelişmiş tanksavar füzeleri göndererek Irak ordusuna destek veren diğer ülkelerdi.

Arap ülkeleri

Dünyanın en büyük petrol ve gaz kaynaklarına sahip olan Arap ülkeleri, Irak’ı finansal ve insan gücü açısından destekleyen ülkelerdi.

Ürdün, Mısır, Fas, Sudan, Somali ülkelerinin askeri varlığı Arap ülkelerinin Irak’a insan gücü konuşlandırmasını gösteriyor.

Savaş sırasında bu ülkelerin gökyüzü de Irak’ın kontrolü altındaydı Irak uçakları Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve İran’ıngüneyindeki hassas bölgelere saldırmak için Arap ülkelerinin gökyüzünü kullanırdı.

Diğer ülkeler

O dönemde askeri sanayide ilerlemiş olan Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler Irak'a silah sağladı. Ancak Latin Amerika ve Afrika gibi bazı ülkelerin de Irak'a yardım etme yeteneğini yoktu. Bunlara ilaveten Türkiye ve Pakistan gibi ülkeler de tarafsızdı.