Erakçi: Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale krizi derinleştirir

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sizi Irak'ta ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sayın Bakan'ın Bağdat ziyareti büyük önem taşıyor ve Iraklı liderlerle yoğun temaslarda bulunacak." dedi.

Fuad Hüseyin, Tahran ile Bağdat arasındaki görüşmelerin sürdürülmesi amacıyla yakın zamanda Tahran'ı ziyaret edeceklerini de söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise ziyaretinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ve İran halkının direnişinin ardından gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyareti olduğunu belirtti.

Irak halkı ve hükümetine saldırıları kınayan tutumları nedeniyle teşekkür eden Erakçi, ziyaretinin ikinci amacının yeni Irak hükümetini tebrik etmek olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, bugün Irak'ta Şehit Devrim Liderinin cenaze töreni hazırlık komitesiyle ortak toplantılar yapacaklarını ve Irak'taki kutsal türbelerde düzenlenecek cenaze törenine ilişkin koordinasyonun sağlandığını söyledi.

Erakçi, ziyaretinin son amacının ise iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ikili ilişkileri gözden geçirmek olduğunu kaydetti.

Iraklı mevkidaşıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erakçi, İran-Irak ilişkilerinin büyük değer taşıdığını ve bu ilişkileri sürdürme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Erakçi, Fuad Hüseyin'e İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Hürmüz Boğazı ve Lübnan'daki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Mutabakata göre Hürmüz Boğazı'nın, İran'ın belirlediği yönetim çerçevesinde 30 gün içinde savaş öncesi koşullara döneceğini belirten Erakçi, bu konuda hiçbir ülke ya da uluslararası kuruluşun sorumluluğu bulunmadığını ifade etti.

Erakçi, "Bu konuda başka hiçbir ülke veya kurumun yetkisi yoktur. Hürmüz Boğazı'nın yönetimine yönelik yeni düzenlemeler amacıyla yapılacak her türlü müdahale, yalnızca durumu daha karmaşık hale getirecek ve boğazın yeniden açılmasını geciktirecektir. Son iki gecede Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmalar bunun göstergesidir. Tüm taraflardan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik düzenlemelerine müdahale etmemelerini istiyoruz." dedi.

Erakçi ayrıca, mutabakatın birinci maddesine göre savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi gerektiğini belirterek, İsrail'in saldırılarını sürdürmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

ABD'nin mutabakat kapsamındaki taahhütleri gereği İsrail'in saldırılarını durdurması ve savaşın sona ermesi ile işgal altındaki bölgelerden çekilme sürecini sağlaması gerektiğini savunan Erakçi, bunun mutabakatın birinci maddesinde açıkça yer aldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, son olarak bölge dışı hiçbir ülkenin müdahalesi olmadan tüm bölge ülkelerini kapsayan yeni bir güvenlik çerçevesi oluşturulması gerektiğini belirtti.

Erakçi, Fuad Hüseyin'in, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, İran ve Irak arasında diyalog mekanizması kurulması yönündeki önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ve bu konuda Irak hükümetiyle iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.