Arap medyası: Erakçi yarın Bağdat'a geliyor

Alhadath TV’nin iddiasına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi yarın pazar günü, Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret edecek.

Daha önce Lübnan merkezli Al-Mayadeen TV kanalı, İran Dışişleri Bakanı Erakçi’nin hem İsviçre'deki Washington-Tahran müzakerelerinin sonuçlarını değerlendirmek hem de Şehiy Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in ertelenen cenaze töreni organizasyonunu görüşmek üzere 28 Haziran’da Bağdat'ı ziyaret edeceğini bildirmişti.

Şehit Ayetullah Hamaney’in Cenaze Töreni Komitesi Başkanı, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in naaşı için düzenlenecek veda, taziye ve defin törenlerinin yer ve zaman çizelgesini açıklamış ve törenlerin resmi olarak 19 Muharrem Cumartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Irak’ta ise çarşamba gününe denk gelen 8 Temmuz'da cenazenin Necef ve Kerbela şehirlerine götürüleceği, ardından Irak’taki taziye merasiminin lojistik detaylarının açıklanacağı belirtildi.