Erakçi ile Pakistanlı mevkidaşı bölgesel barışı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, görüşmede Pakistan hükümeti ve halkına, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile beraberindeki heyete İslamabad ziyaretinde gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

İran Dışişleri Bakanı, söz konusu ziyaret sırasında varılan mutabakat ve anlaşmaların tüm alanlarda kararlılıkla hayata geçirilmesini temenni etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ise Pezeşkiyan'ın İslamabad ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lenor-Davina adlı geminin gözaltına alınan İranlı mürettebatının serbest bırakılması için Pakistanlı yetkililerin yürüttüğü girişimler hakkında Erakçi'ye bilgi verdi.

Taraflar ayrıca bölgedeki son diplomatik gelişmeleri değerlendirerek, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yakın istişare ve iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.