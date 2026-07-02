Bombardımandan müzakereye: Bir başarısızlığın hikâyesi

Askeri bir operasyonun en önemli hedefi yalnızca karşı tarafa zarar vermek değil, aynı zamanda caydırıcılık oluşturmak ve rakibin stratejik hesaplarını değiştirmektir. Askeri güç ancak kullanıldıktan sonra karşı tarafı direnişten ya da önceki politikalarını sürdürmekten vazgeçirebilirse başarılı sayılır. Bu hedef gerçekleşmediğinde, en kapsamlı askeri operasyonlar bile stratejik bir zafere dönüşemez.

İran'a karşı yürütülen 40 günlük savaş da bu açıdan değerlendirilmelidir. ABD ve İsrail, askeri üstünlükleri ile gelişmiş teknolojilerine güvenerek ağır darbeler indirmenin hem İran'ın askeri kapasitesini zayıflatacağını hem de bölgedeki caydırıcılık dengesini kendi lehlerine çevireceğini düşündü. Operasyonun, Tahran ve bölgedeki diğer aktörlere "ABD ile karşı karşıya gelmenin katlanılamaz bir bedeli olacağı" mesajını vermesi bekleniyordu. Ancak gelişmeler farklı bir tablo ortaya koydu.

Çatışmaların ardından analistlerin odaklandığı temel soru, gerçekleştirilen saldırıların sayısı ya da kullanılan silahların miktarı değil, ABD'nin asıl hedefi olan caydırıcılığı yeniden tesis edip edemediği oldu.

Eurasia Daily, yayımladığı analizde Donald Trump yönetiminin bu hedefe ulaşamadığını savundu. Haberde, Trump ekibinin stratejik hedeflerini gerçekleştiremediği ve savaş alanında elde edemediği kazanımları müzakere masasında elde etmeye çalıştığı öne sürüldü. Gazeteye göre Washington'un askerî seçenekten diplomasiye yönelmesi, başarıdan çok Amerikan askerî gücünün sınırlarının ortaya çıkmasının bir sonucuydu.

Caydırıcılık: ABD stratejisinin eksik halkası

Caydırıcılık yalnızca ateş gücünden ibaret değildir. Bir ülke dünyanın en büyük silah envanterine sahip olsa bile iradesini rakibine kabul ettiremiyorsa caydırıcılığı sorgulanır.

ABD, uzun yıllardır Batı Asya'da kurduğu askerî üsler, donanma unsurları ve savunma sistemleriyle hem çıkarlarını korumayı hem de mutlak askerî üstünlüğünü göstermeyi amaçladı. Ancak son savaş, bu denklemin artık eskisi gibi işlemediğini gösterdi. İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini koruyarak karşılık verebilmesi, en kapsamlı saldırıların bile misilleme kabiliyetini ortadan kaldıramadığını ortaya koydu. Bu durum Washington'un maliyet hesaplarını değiştirdi.

Artık güvenli olmayan üsler

Savaşın en önemli sonuçlarından biri de ABD'nin bölgedeki üslerinin güvenliğine ilişkin soru işaretlerinin artması oldu. Fars Körfezi ülkelerindeki Amerikan üsleri yıllardır Washington'un güç projeksiyonunun temel unsurlarından biri olarak görülüyordu.

Ancak bugün Amerikalı analistler bu altyapının kırılganlığına daha fazla dikkat çekiyor. Eurasia Daily'ye göre Pentagon, İran'ın düşük maliyetli füze ve İHA'larının menzilinin dışında kalan bölgelere bazı üslerini taşımayı veya yeniden konuşlandırmayı ciddi şekilde değerlendirmek zorunda.

Bu tartışmanın gündeme gelmesi bile ABD'nin güvenlik hesaplarında önemli bir değişime işaret ediyor. Birkaç yıl öncesine kadar Körfez'deki yoğun Amerikan varlığı askeri üstünlüğün sembolü olarak görülürken, bugün aynı üsler en kırılgan noktalar arasında değerlendiriliyor.

Washington'un değişen dili

Bu değişimin bir başka göstergesi de ABD'li yetkililerin söylemindeki dönüşüm oldu.

Savaş öncesinde Washington'un resmi söylemi baskı, tehdit ve güç gösterisine dayanırken, çatışmaların ardından açıklamaların odağı diyalog, müzakere ve diplomatik çözümlere kaydı.

Diplomasi her zaman dış politikanın bir parçasıdır. Ancak bu kez müzakereler, askeri gücün hedeflenen stratejik sonuçları sağlayamadığı bir ortamda gündeme geldi. Başka bir ifadeyle, askeri operasyon İran'ı Washington'un şartlarını kabul etmeye zorlayamadı.

Sert gücün sınırları

40 günlük savaş, gelişmiş silah sistemlerine ve yüksek askeri bütçelere sahip olmanın tek başına zafer garantisi olmadığını bir kez daha gösterdi.

Füze teknolojilerindeki ilerleme, düşük maliyetli ancak etkili İHA'ların yaygınlaşması, ağ merkezli savaş anlayışının gelişmesi ve bölgesel aktörlerin artan kapasitesi, geniş çaplı askeri operasyonların maliyetini önemli ölçüde yükseltti.

Bu koşu llarda ABD gibi bir güç bile askeri kararlar almadan önce olası maliyetleri daha dikkatli hesaplamak zorunda kalıyor. Bu da caydırıcılığın artık yalnızca askerî üstünlükten değil, karşı tarafa ağır bedeller ödetebilme kapasitesinden kaynaklandığını gösteriyor.

Hesapları değiştiren savaş

Analize göre savaşın en önemli sonuçlarından biri tarafların stratejik hesaplarının değişmesi oldu. Eğer ABD'nin amacı caydırıcılığı yeniden tesis etmek ve bölgedeki tartışmasız güç imajını pekiştirmek idiyse, mevcut göstergeler bunun en azından bazı alanlarda tersine döndüğüne işaret ediyor.

Askeri üslerin taşınmasının tartışılması, Amerikan güçlerinin güvenliğine yönelik endişelerin artması ve diplomasiye daha fazla ağırlık verilmesi bu yeniden değerlendirme sürecinin göstergeleri olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, ABD'nin bölgesel müttefikleri açısından da önemli mesajlar içeriyor. Washington'un yıllardır vaat ettiği güvenlik şemsiyesi artık daha fazla sorgulanıyor. ABD'nin kendi askerî konuşlanmasını gözden geçirmek zorunda kalması, bölgedeki ortaklarının da güvenlik dengelerine farklı bakmasına neden oluyor.

Caydırıcılık; Devam eden sınav

Savaşlar ateşkesle sona erse de gerçek etkileri aylar, hatta yıllar sonra ortaya çıkar. Bu nedenle stratejilerin başarısı ya da başarısızlığı, saldırıların sayısından çok siyasi, güvenlik ve psikolojik sonuçlarıyla ölçülür.

Bir askeri operasyonun ardından saldırıyı başlatan tarafın kuvvet konuşlanmasını yeniden düzenlemek, üslerinin güvenliğini yeniden değerlendirmek ve hedeflerine ulaşmak için diplomasiye daha fazla başvurmak zorunda kalması, askerî gücün tek başına istenen caydırıcılığı sağlayamadığını gösterir.

Bu nedenle uluslararası medyada yayımlanan analizlerin önemli bir bölümü artık ABD'nin ateş gücünden ziyade bu gücün sınırlarına odaklanıyor. 40 günlük savaş, bölgedeki yeni dengelerde caydırıcılığın tek taraflı bir kavram olmadığını; rakibine ağır maliyetler yükleyebilen her aktörün güç dengesinin şekillenmesinde rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Bu çerçevede Washington'un askeri tehdit söyleminden müzakere vurgusuna yönelmesi, savaş alanında ortaya çıkan yeni gerçekliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu gerçeklik, sert gücün ABD dış politikasının temel araçlarından biri olmaya devam etse de, artık tek başına Washington'un bölgedeki stratejik hedeflerini gerçekleştirmeye yetmediğini gösteriyor.