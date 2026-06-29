İran'dan “Doha'da teknik görüşmeler başlayacak” iddiasına yalanlama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile yapılması beklenen teknik görüşmeler hakkında açıklamada bulunarak, "Bu hafta için çalışma gruplarının teknik görüşmeleri planlanmamıştır. Karşı tarafın taahhütlerinin yerine getirilmesinin takibi de dahil olmak üzere Katar ile istişareler her zamanki gibi devam ediyor. Bazı medya kuruluşlarının teknik görüşmelerin Doha'da yapılacağına dair iddiaları gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Garibabadi, "Belirlenen çalışma grupları çerçevesindeki ilk teknik görüşmeler, şartlar yerine getirildikten ve tarih ve yer konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra yapılacak, bu konudaki istişareler arabulucu ülkeler aracılığıyla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

