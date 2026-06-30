Trump'tan yeni tur görüşme iddiası

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, Tahran ile Washington arasında şu anda herhangi bir müzakere bulunmadığını açıklamasına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump yeni bir görüşme turunun Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirileceğini iddia etti.

Trump, dün gece yaptığı açıklamada, "Yeni tur görüşmeler yarın Doha'da yapılacak. Ekibimiz Katar'a gitmeye hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda önemli ilerleme kaydettik." iddiasını yineledi.

Buna karşılık İranlı müzakere heyetinin sözcüsü İsmail Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD ile hiçbir düzeyde müzakere toplantısı planlanmadığını belirtti.

Bekayi, ABD'li yetkililerin Katar'a yapacağı ziyaretin, İran heyetinin Doha temaslarıyla ilgisi olmadığını vurgulayarak, İran heyetinin yalnızca mutabakat zaptının uygulanmasını, özellikle de 11. maddenin takibini yürütmek amacıyla Katar'a gideceğini söyledi.

Öte yandan, Reuters'ın Trump'a dayandırdığı habere göre ABD Başkanı, Doha'daki toplantıyla ilgili olarak, "Belki önemli bir toplantı olur, bunu daha sonra göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.