Irak'ta Şehit Hamaney için cenaze töreni hazırlığı: Milyonların katılımı bekleniyor

Haşdi Şabi'nin resmi internet sitesine göre, Irak'ta düzenlenecek cenaze törenleri Yüksek Komitesi Sözcüsü Saad Maan, İran Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesinin gelecek salı günü Irak'a getirileceğini açıkladı.
Maan, halkın katılacağı cenaze töreninin çarşamba günü yerel saatle 06.00'da Necef kentinde başlayacağını belirtti.
Açıklamaya göre cenaze korteji, El-Kufe Köprüsü'nden başlayarak 20. Devrim Köprüsü yönüne ilerleyecek ve Sadrayn Meydanı'ndan geçecek. Yetkililer törene milyonlarca kişinin katılmasını bekliyor.
Maan, aynı gün yerel saatle 16.00’da Kerbela’da ikinci tören düzenleneceğini, kortejin Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis Caddesi’nden başlayarak Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve Hz. Abulfal (a.s) türbesine ilerleyeceğini ifade etti.
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