Şehit Hamaney için düzenlenecek veda törenine 100 ülkeden temsilci katılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, şehit Devrim Lideri için düzenlenecek veda ve cenaze töreninin İran halkı, bölge ülkeleri ve İslam dünyası açısından tarihi öneme sahip bir etkinlik olduğunu söyledi.

Çok sayıda resmi yetkili, siyasi şahsiyet ve halk temsilcisinin törene katılmak üzere İran'a geleceğini belirten Bekayi, “Cuma günü saat 08.00'de başlayacak saygı ve veda töreni, halk temsilcileri ile çeşitli heyetlerin katılımıyla öğle saat 12.00'ye kadar sürecek” dedi.

Öğleden sonra ise saat 13.30-14.00 arasında diğer ülkelerin üst düzey temsilcileri, siyasi liderler ve yabancı konukların törene katılacağını ifade eden Bekayi, yaklaşık 100 ülkeden devlet başkanları, meclis başkanları, dışişleri bakanları, hükümetlerin özel temsilcileri ile çok sayıda siyasi ve halk heyetinin İran'da olacağını belirterek, cuma günü başlayacak saygı ve veda törenlerinin akşam saatlerine kadar devam edeceğini söyledi.