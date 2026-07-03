Beyrut'ta Şehit Ayetullah Hamaney için anma töreni düzenlenecek

Lübnan Hizbullah Hareketi, yayımladığı çağrıyla tüm Lübnanlıları, İran'da Şehit Lider Ayetullah Ali Hamaney için 4-6 Temmuz'da düzenlenen cenaze törenleriyle eş zamanlı olarak Beyrut'un Dahiye bölgesinde gerçekleştirilecek büyük anma törenine katılmaya davet etti.

Törenin yerel saatle 21.00'de başlayacağı ve İran'daki merkezi cenaze törenlerine denk gelecek şekilde planlandığı ifade edildi.

Hizbullah'ın bildirisinde, "Mazlumların İmamı" olarak nitelendirilen Şehit Lider Hamaney’e vefa amacıyla düzenlenen bu etkinliğin, tüm Lübnanlıların katılımına açık uluslararası ve halk merkezli bir tören olacağı vurgulandı.