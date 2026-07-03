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3 Tem 2026 13:58

Beyrut'ta Şehit Ayetullah Hamaney için anma töreni düzenlenecek

Beyrut'ta Şehit Ayetullah Hamaney için anma töreni düzenlenecek

Lübnan’ın Beyrut'un Dahiye bölgesinde 4-6 Temmuz tarihlerinde Şehit Ayetullah Hamaney için büyük anma töreni gerçekleştirilecek.

Lübnan Hizbullah Hareketi, yayımladığı çağrıyla tüm Lübnanlıları, İran'da Şehit Lider Ayetullah Ali Hamaney için 4-6 Temmuz'da düzenlenen cenaze törenleriyle eş zamanlı olarak Beyrut'un Dahiye bölgesinde gerçekleştirilecek büyük anma törenine katılmaya davet etti.

Törenin yerel saatle 21.00'de başlayacağı ve İran'daki merkezi cenaze törenlerine denk gelecek şekilde planlandığı ifade edildi.

Hizbullah'ın bildirisinde, "Mazlumların İmamı" olarak nitelendirilen Şehit Lider Hamaney’e vefa amacıyla düzenlenen bu etkinliğin, tüm Lübnanlıların katılımına açık uluslararası ve halk merkezli bir tören olacağı vurgulandı. 

News ID 1937340

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