Haşdi Şabi: Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze töreni için hazırız

El-İsavi, Kerbela ve Necef'teki cenaze törenlerinin düzenlenmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Öte yandan Iraklı bir yetkili, Şehit Lider için Irak’ın Kerbela kentinde görkemli bir cenaze ve uğurlama töreni düzenlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

El Ahd News’e göre, Kerbela Valilik Meclisi Başkanı Kasım el-Yisari, eyalet genelinde Şehit Lider Ayetullah Hamaney için geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlenmesine yönelik hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Irak’taki Şehit Lider Hamanei Anma Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Necef ve Kerbela’da düzenlenecek törenlere milyonlarca kişinin katılımının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, 8 Temmuz Çarşamba günü Şehit Lider Ayetullah Hamaney’in naaşının Kum’dan Necef Uluslararası Havalimanı’na nakledileceği, ardından cenazenin Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi’nde halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.

Programın devamında naaşın Kerbela’ya taşınacağı, burada İmam Hüseyin (a.s) ile Hazreti Abbas türbeleri arasında bulunan “Beynü’l-Haremeyn” bölgesinde geniş katılımlı bir tören düzenleneceği kaydedildi.

Cenaze merasiminin ardından naaşın yeniden Necef Havalimanı’na götürüleceği ve daha sonra Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi’nde defnedilmek üzere İran’a transfer edileceği aktarıldı.