Irak'ta Şehit Devrim Lideri'nin cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor (+Video)

Irak halkı, devlet kurumları ve siyasi gruplar, şehit İslam Devrimi liderinin Necef ve Kerbela kentlerinde düzenlenecek karşılama ve cenaze törenlerinin en geniş katılımla gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ülkenin birçok kentinde şehit devrim liderinin fotoğraflarının yer aldığı afiş ve pankartlar caddelere asıldı.

Irak hükümeti, gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla Başbakanlık Ofisi, Haşdi Şabi, Necef ve Kerbela valilikleri, kutsal türbelerin idareleri ile İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının yanı sıra çeşitli devlet kurumlarının temsilcilerinden oluşan üst düzey bir komite kurdu.

Öte yandan Zikar, Kerbela, Necef, Basra ve Bağdat başta olmak üzere birçok vilayetin yerel yönetimi, vatandaşların cenaze törenine katılabilmesi için gelecek çarşamba gününü resmi tatil ilan etme kararı aldı. Parlamento çevreleri ile çeşitli toplumsal gruplar da Irak hükümetine çarşamba gününün ülke genelinde resmi tatil ilan edilmesi çağrısında bulundu.