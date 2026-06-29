Dışişleri Bakanı Erakçi, Irak'ın kutsal kenti Necef'te

Irak medyasına göre, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in cenaze töreni hazırlıklarını denetlemek üzere Necef kentine geldi.

Erakçi ve beaberindeki heyet Necef Valisi Yusuf Gennavi tarafından karşılandı.

Şehit Ayetullah Hamaney’in Cenaze Töreni Komitesi Başkanı, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in naaşı için düzenlenecek veda, taziye ve defin törenlerinin yer ve zaman çizelgesini açıklamış ve törenlerin resmi olarak 19 Muharrem Cumartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Irak’ta ise çarşamba gününe denk gelen 8 Temmuz'da cenazenin Necef ve Kerbela şehirlerine götürüleceği, ardından Irak’taki taziye merasiminin lojistik detaylarının açıklanacağı belirtildi.