Ammar el-Hekim'den Irak halkına Şehit Ayetullah Hamaney'in cenaze törenine katılım çağrısı

Al Forat News haber ajansına göre, Ulusal Hikmet Akımı lideri Seyyid Ammar el-Hekim, yayımladığı mesajda, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in cenaze merasimi için Irak halkına katılım çağrısında bulundu.

Hekim, “İran’ın şehit lideri Ayetullah Hamaney’in cenaze törenine geniş katılım sağlanması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Ulusal Hikmet Akımı lideri, bu katılımın iki ülke halkı arasındaki dayanışmanın bir mesajı niteliğinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-i Sadık, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve diğer üst düzey yetkililerin, "Şehit Lider"in cenaze törenine katılmak üzere Irak’a geleceğini doğruladı.

ABD-Siyonist rejim saldırılarında hayatını şehit olan eski İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in cenaze töreni önce Tahran’da, ardından yarın Kum’da yapılacak. Sonra Irak’a götürülerek Necef ve Kerbela’da tören düzenlenecek; 9 Temmuz’da Meşhed’de Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi’ne defnedilecek.