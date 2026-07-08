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8 Tem 2026 14:39

İranlı yetkili:

İran ve Irak arasındaki kutsal bağ koparılamaz

İran ve Irak arasındaki kutsal bağ koparılamaz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Şehit Ayetullah Hamaney’in Irak’taki cenaze törenine ilişkin bir mesaj paylaştı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, X sosyal medya platformu üzerinden, Şehit Ayetullah Hamaney’in Irak’taki cenaze törenine ilişkin bir mesaj paylaştı.

Arif, Necef ve Kerbela’da düzenlenen “destansı” cenaze töreninin, iki ülke halkı arasındaki derin kültürel ve inançsal bağların yanı sıra kardeşliğin de parlak bir simgesi olduğunu belirtti.

Arif’in mesajında, “Şehit liderimizin cenaze törenine ev sahipliği yapan Irak devletine, saygıdeğer mercilere, din alimlerine, aşiretlerin kıymetli mensuplarına ve Irak halkna yürekten teşekkür ediyorum. İran ve Irak arasındaki kutsal bağ koparılamaz.” ifadelerine yer verildi.

News ID 1937431

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