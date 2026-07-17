İran, ABD'nin Suriye'deki El-Tanf Üssü'nü hedef aldı

Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı 19 numaralı bildiride, Suriye’nin El-Tanf bölgesinde bulunan ABD özel operasyon komuta merkezine yönelik “Nasr-2” operasyonu kapsamında sürpriz bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bildiride, söz konusu saldırının İranşehr’in Bempur bölgesinde Şehit düşen askerlerin intikamı amacıyla düzenlendiği belirtildi. Hava-Uzay Kuvvetleri unsurlarının “Nasr-2” operasyonunun on birinci dalgası kapsamında gerçekleştirdiği bu saldırıda, ABD ordusuna ait bir radar sisteminin ve özel operasyonlarda kullanılan çok sayıda helikopterin imha edildiği kaydedildi.

Bildiride ayrıca, operasyon sonucunda çok sayıda ABD askerinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’ndaki tam kontrolün kendi güçlerinin elinde olduğunu yineleyerek, ABD’nin “kötü niyetli faaliyetleri” devam ettiği sürece bölgeden petrol ve doğal gaz sevkiyatının durdurulacağını vurguladı.