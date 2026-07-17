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17 Tem 2026 13:47

ABD'nin Kuveyt'teki HIMARS fırlatma platformları hedef alındı

ABD'nin Kuveyt'teki HIMARS fırlatma platformları hedef alındı

Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te konuşlu HIMARS fırlatma sistemleri ile Amerikan askerlerinin ve müttefiklerinin bulunduğu noktaların hedef alındığı 15. dalga operasyonu duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre, "Nasr 2" operasyonunun 15. dalgasında, Kuveyt'teki HIMARS fırlatma platformları ve bu sisteme ait füzeler hedef alındı.
Operasyonun, gece boyunca gerçekleştirilen ve "savaş suçu" olarak nitelendirilen eylemlere karşı bir mukabele olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Amerikan güçlerinin ve "karşıt devrimci" olarak tanımlanan unsurların konuşlandığı birden fazla noktanın, insansız hava araçları ve füzelerle vurulduğu aktarıldı.

Operasyon kapsamında, yalnızca askeri teçhizatın değil, aynı zamanda bölgedeki Amerikan özel kuvvetleri ile ABD ve İsrail ile bağlantılı bazı unsurların da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

News ID 1937560

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