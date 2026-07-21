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21 Tem 2026 11:20

Tuğgeneral Kaani'den Halil el-Hayye'ye tebrik mesajı

Tuğgeneral Kaani'den Halil el-Hayye'ye tebrik mesajı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil el-Hayye'yi tebrik ederek, bu seçimin "direniş yolunun kararlılıkla sürdürüleceğinin göstergesi" olduğunu ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil el-Hayye için yayımladığı tebrik mesajında, seçimin Hamas'ın önde gelen isimleri ile tüm direniş mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

Tuğgeneral Kaani mesajında, Halil el-Hayye'nin seçilmesinin yalnızca kendisi için değil, Hamas bünyesindeki önemli şahsiyetler ve İslami direniş hareketinin tüm savaşçıları için de tebrik edilmesi gereken bir gelişme olduğunu belirtti.

Bu tercihin Hamas'ın İslami direniş çizgisini sürdürme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu savunan Tuğgeneral Kaani ayrıca, İsrail'in işlediği suçlara rağmen direnişi durdurmayı başaramadığını belirterek, "İslami direniş bugün her zamankinden daha güçlüdür ve onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

News ID 1937617

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