MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın’a bilgi verdi.

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı boyunca Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarılar görüşmenin başlıkları arasında yer alırken, garantör ülke Türkiye’nin, Gazze’de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi.

Görüşmede, İsrail’in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi.