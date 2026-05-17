İran'dan İsrail'in Kassam Tugayları Komutanı Haddad suikastına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı açıklamada Siyonist rejimin Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzeddin Haddad’a yönelik düzenlediği suikastı kınadı.

Haddad’ın yanı sıra eşi ve çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtilirken, “Bu büyük mücahidin ve ailesinin Filistin davası uğruna şehit olması dolayısıyla Hamas Hareketi liderliğine, direnişçi ve sabırlı Filistin halkına, tüm Müslümanlara ve dünya özgürlük yanlılarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu terör eylemi ve benzeri suikastlar, İsrail’in Filistin’i sömürgeci yöntemlerle yok etmeyi amaçlayan suç planının bir parçasıdır. ABD ise Siyonist apartheid rejiminin en büyük askeri, mali ve siyasi destekçisi olarak bu suçların her birinde ortaktır” denildi.

Bakanlık, Filistinli lider ve isimlere yönelik suikastların, İsrail’in çaresizlik ve tükenmişliğinin açık göstergesi olduğunu savundu. Açıklamada, İsrail’in 80 yıldır işlediği ağır suçlara ve yüz binlerce masum insanın ölümüne rağmen Filistin halkının direniş ruhunu yok edemediği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin bugün her zamankinden daha kararlı şekilde özellikle kendi kaderini tayin hakkı olmak üzere insani haklarını elde etmek için mücadele ettiğini bildirdi.

Açıklamanın sonunda ise, “Direniş liderlerinin ve Filistinli isimlerin fiziki olarak ortadan kaldırılması, direniş çizgisine zarar vermeyecek; aksine Filistin’in özgürlük ve onur mücadelesi yolundaki yeni kuşaklara ilham verecektir” ifadeleri kullanıldı.