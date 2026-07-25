İran’dan AB’ye insan hakları eleştirisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın İran'la ilgili insan hakları açıklamalarına tepki gösterdi.

Bekayi, Kallas'ın Avrupa Birliği'nin İran konusundaki "insan hakları endişelerinden" söz ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan haklarına bağlılık iddiası, İran halkına yönelik ölümcül saldırılara lojistik ve teknik destek sağlanmasıyla nasıl bağdaştırılabilir? Bu saldırılar, sivilleri ve ülkenin hayati altyapısını kasıtlı olarak hedef alırken, Avrupa Birliği en açık savaş suçlarını bile kınamaktan kaçınıyor."

Sözcü Bekayi, ABD ve İsrail'in saldırılarında şehit olan İranlı çocuklara ilişkin AB'den tek bir taziye mesajı dahi gelmediğini belirterek, "Bu artık sadece güvenilirliğin kaybı değildir. Bu, kötülüğün sıradanlaşması ve ikiyüzlülüğün en saf hâlidir." ifadelerini kullandı.