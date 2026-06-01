  1. Siyaset
1 Haz 2026 13:34

AB'nin İran açıklamasına Tahran'dan sert eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin İran'ın ABD saldırılarına karşı gerçekleştirdiği askeri karşılığı kınayan açıklamasına tepki göstererek, AB'yi çifte standart uygulamakla ve saldırganları cesaretlendirmekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği'nin İran'ın ABD saldırılarına karşı gerçekleştirdiği askeri karşılığı kınayan açıklamasına tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin tutumunu "ikiyüzlük ve çifte standardın açık bir örneği" olarak nitelendirdi. 

Bekayi, Avrupa Birliği'nin sürekli vurgu yaptığı hukukun üstünlüğü ilkesine ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel prensiplerine bağlı kalması gerektiğini belirterek, "AB, saldırganları memnun etmeye ve kendisini savunan tarafları suçlamaya dayalı yaklaşımını terk etmelidir" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, İran'ın askeri saldırılar için kullanıldığını hedeflere yönelik operasyonlarının, uluslararası hukukta yer alan meşru müdafaa hakkı kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Bekayi ayrıca, devletlerin kendi topraklarının ve imkânlarının başka ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasını engelleme yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, bu sorumluluğun uluslararası hukuk açısından bağlayıcı olduğunu ifade etti.

