İran'dan ABD'ye sert uyarı: Her türlü tehdide karşılık verilecektir

İran Silahlı Kuvvetleri Merkez Karargâhı Hatemü'l-Enbiya, ABD'nin son günlerde İran'a ait ticari gemiler ve petrol tankerlerine yönelik eylemlerine ilişkin yazılı bir uyarı yayımladı.

Açıklamada, son üç gün içinde ABD'nin, İran'ın kıyı ve karasularında bulunan ticari gemi ve petrol tankerlerini tehdit ettiği belirtildi.

Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı, bu tür girişimlerin bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirileceğini vurgulayarak, İran Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce sahada gösterdiği gibi ABD ordusunun her türlü tehdit ve saldırganlığına karşılık vereceğini ve gerekli müdahalede bulunacağını bildirdi.