Irak Güvenlik Medya Ağı: Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı 4,4 milyonu aştı

Irak Haber Ajansı INA’ya göre Güvenlik Medya Ağı, Güvenlik Medya Ağı, 4 milyon 400 binden fazla yabancı ziyaretçinin Erbain törenlerine katılmak için Irak'a giriş yaptığını duyurdu.

Ziyaretçilerin, federal hükümete bağlı kara sınır kapıları ve havalimanlarının yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki iki kara sınır kapısından ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yoldaşının şehit edilişinin kırkıncı günü anlamına gelen Erbain, İslam takviminde önemli günlerden birisidir. Erbain günü 2026 yılında 4 Ağustos Salı gününe denk geliyor.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.