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20 Ağu 2026 14:09

Erakçi: İran’a yönelik “ekonomik operasyon” tehdidi, ABD’nin iç krizlerini örtbas etme çabası

Erakçi: İran’a yönelik “ekonomik operasyon” tehdidi, ABD’nin iç krizlerini örtbas etme çabası

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran’a karşı “ekonomik operasyon” başlatılacağı yönündeki tehditlerin, ABD kamuoyunun ülke içindeki ekonomik krizlerden uzaklaştırılması amacı taşıdığını söyledi. 

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran’a karşı “ekonomik operasyon” başlatılacağı yönünde yapılan tehditlere tepki göstererek, bu tehditlerin ABD kamuoyunun ülkenin iç ekonomik krizlerinden uzaklaştırılması amacı taşıdığını söyledi.

Erakçi, yaptığı paylaşımda, İran’a karşı “ekonomik operasyon başlatma” tehdidine işaret ederek, “Bu tehdit aslında ABD kamuoyunun iç mali krizlerden uzaklaştırılması amacı taşıyor; yani benzeri görülmemiş borçlardan ve ABD’de banka faizlerindeki astronomik artıştan.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, “Başarısız politikaları sürdürmekte ısrar etmek yalnızca daha fazla başarısızlığa yol açacak ve İranlıların düşmanlığını beraberinde getirecektir.” dedi.

Erakçi ayrıca ABD’nin çeşitli ülkelere yönelik ekonomik politikalarını eleştirerek, “ABD’nin ekonomik terörizmi, dünya ekonomisini ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin ulusal egemenliğini tehdit ediyor.” ifadelerini kullandı.

News ID 1938032

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