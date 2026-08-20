İran'dan dikkat çeken açıklama: Olası savaşta yeni nesil silahlarımızı kullanacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, bir röportajında ülkesinin silah kapasitesi ve İran füzelerinin harp başlıklarının ikinci ve üçüncü savaşların ardından güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuğgeneral Muhibbi, “Savaş alanındaki tüm silah sistemleri konusunda her geçen gün ilerliyoruz. Silahlarımızı daha hassas, daha yıkıcı ve daha teknolojik şekilde üretiyoruz.” dedi.

Tuğgeneral Muhibbi, yeniden bir savaş çıkması halinde İran’ın silahlarının geçmiştekinden kesinlikle farklı olacağını belirterek, bu farklılığın harp başlıklarının nesli, vuruş hassasiyeti, füze menzili veya başka alanlarda kendini gösterebileceğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, İran'ın silah üretimi ve geliştirilmesi konusunda hiçbir zaman duraksamadığını belirterek, “Her gün ilerliyoruz ve bu alanda her türlü ihtimal düşünülebilir.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Muhibbi ayrıca Yemen Ensarullah Hareketi’nin Suudi Arabistan’ın saldırılarına karşı kapasitesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İşgal rejiminin Gazze’de iki yılı aşkın süredir savaş yürüttüğünü ve hâlâ Hamas’a ciddi bir darbe vurmayı başaramadığını” söyledi.

Tuğgeneral Muhibbi, Suudi Arabistan’ın askeri kapasitesinin İsrail’den daha düşük olduğunu savunarak, “O halde Suudi Arabistan’ın Ensarullah ve Yemenli savaşçılarla başa çıkması nasıl mümkün olabilir? Bu mümkün değil.” dedi.

Her halkın kendi varlığını ve sahip olduklarını savunmak için mücadele ettiğini ve kendisini güçlendirdiğini belirten Tuğgeneral Muhibbi, “Bu alanda Suudi Arabistan’ın Yemen ve Ensarullah’ı kontrol altına alması ve onların saldırılarından güvende kalması kesinlikle mümkün olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Muhibbi, son günlerde yaşanan gelişmelere de değinerek, “Suudi Arabistan ne kadar saldırırsa, bunun birkaç katı kadar karşılık aldığını gördük.” diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü sözlerini şöyle tamamladı: “Ensarullah’ın Yemen’de yıllar içerisinde elde ettiği bu kapasite her geçen gün artıyor. Yemen direnişi, ilerleme yolunda güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.”