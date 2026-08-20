İran ve Irak arasında ekonomik iş birliği ve yatırım gündemde

Irak’ın İran Büyükelçisi Yaser el-Haccac, Irak’ta faaliyet gösteren ve yatırım yapan önde gelen İranlı şirketlerden oluşan İran Girişimciler Meclisi temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı.

Görüşmede, İranlı şirketlerin Irak’taki yatırım faaliyetlerinin mevcut durumu, ekonomik ve yatırım iş birliğinin genişletilmesi için mevcut kapasite ve fırsatlar ile Irak’ta faaliyet gösteren İranlı şirketlerin karşı karşıya olduğu başlıca sorun ve engeller değerlendirildi.

Taraflar ayrıca mevcut engellerin tespit edilerek giderilmesi ve İranlı şirketlerin Irak’taki faaliyetlerinin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için uygun koşulların oluşturulmasına yönelik çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Irak Büyükelçisi de yatırımcıların desteklenmesinin ve iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

El-Haccac, yatırımcıların faaliyet göstermesi için uygun bir ortam oluşturulmasının, İran ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine ve iki ülke arasında ortak projelerin hayata geçirilmesi için yeni fırsatlar yaratılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.