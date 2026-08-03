Pezeşkiyan, Hamas'ın yeni lideri Hayye ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Filistin meselesindeki son gelişmeler ile Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki mevcut durum masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamas’ın eski lideri İsmail Heniyye’nin şehadetinin ikinci yıl dönümünü hatırlatarak, İran’ın Filistin halkının yanında durmaya, meşru haklarını desteklemeye ve yardımlarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, Hamas liderine hitaben, “Sizinle birlikteyiz ve maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, alacağınız her türlü kararı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla el-Hayye’yi tebrik eden Pezeşkiyan, hareketle sürekli ve doğrudan iletişim içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pezeşkiyan ayrıca, özellikle Filistin davası ekseninde İslam ümmetinin tüm kesimleri arasında uyum, koordinasyon ve birlik sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Görüşmede Hayye ise İran’a Filistin halkına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıların durması ve tüm bölgeye yeniden güvenlik ve istikrarın hakim olması temennisinde bulundu.

